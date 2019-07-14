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شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب الشديد – تحليل صباحي – 14-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد محاولة سهم شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) جني أرباحه بتداولاته السابقة على المستويات اللحظية ، عاود ارتفاعه من جديد لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد ، في محاولة منه لاستعادة تعافيه ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 1.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 142.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 147.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 136.00 المقاومة 142.00 .
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