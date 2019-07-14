شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يتصدر قائمة الأكثر تداولاً – تحليل صباحي - 14-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مصرف الإنماء (1150) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد نجاحه بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط تاجاه ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.18% بما يعادل 0.30 نقطة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع ارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول ، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 23.61 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة ثبات المقاومة 24.70 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.30 ومستوى المقاومة 27.00 .