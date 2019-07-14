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شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 14-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 11.18 ، ارتفع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) في آخر جلساته ، ليحاول السهم تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.06% بما يعادل 0.12 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 11.18 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 10.10 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.14 .
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