شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 14-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح بتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.13% بما يعادل 0.80 ريال ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 70.00 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 73.20 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.00 ومستوى المقاومة 73.20 .