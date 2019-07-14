شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 14-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم مستوى المقاومة 19.96 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 23.44 إلى 14.34) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.69% بما يعادل 0.70 ريال ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 19.96 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 21.49 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.89 ومستوى المقاومة 20.50 .