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شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 14-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة في وقت سابق على المدى القصير ، عاود سهم ميفك ريت (4346) ارتفاعه في آخر جلساته ، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.45% بما يعادل 0.04 ريال ، مصحوباً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نح نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 9.66 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 8.60 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.60 ومستوى المقاومة 9.35 .
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