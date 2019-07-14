شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: وصول مصر للمرتبة الثالثة عالميا بالنمو الاقتصادى يزيد فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور يمن الحماقى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تحقيق مصر للمرتبة الثالثة عالميا كأعلى معدل نمو اقتصادى خلال الربع الأول من عام 2019 نتيجة ايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تسير عليه الدولة، كما أنه يدفع بعجلة الاستثمار ومنح الثقة للمستثمرين.

وأشارت الحماقى فى تصريح لليوم السابع إلى أن زيادة معدل النمو الاقتصادى يعنى الكثير من الظواهر الايجابية أهمها أنه يعنى زيادة الدخول ومواجهة مشكلة البطالة وزيادة الإنتاج المحلى، مضيفة أنه يجب على أن يكون للقطاع الخاص دور فى تحقيق هذا المعدل فى النمو وليس فقط تكون القطاعات الحكومية هى المسئولة عنها بالصورة الاكبر بوجود استثمارات للقطاع فى شتى المجالات وهو ما يتيح استغلال المواد المتاحة فى مصر.

وأوضحت الحماقى أن قطاعات مثل الزراعة ساهمت فى خفض معدل التضخم مع بداية العام مثلما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وهو ما يعنى أن نتائج مشروعات الاصلاح الزراعى ومشروعات الصوب التى تبنتها الدولة أظهرت نتائج على ارض الوقع فى معدل النمو، مؤكدة أن مصر لديها فرص أكبر زيادة معدلات النمو لتصبح أكثر من 7%، وان مبادرة الرئيس لتشجيع المشروعات الصغيرة المتوسطة سيكون له دور فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى.

والجدير بالذكر أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء وصول مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، حيث حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5,6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.