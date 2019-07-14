شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات الاستثمار طويل الأجل في الأصول الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد العريان *

تتضاعف المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي على المدى المتوسط، بسبب الفجوة بين ارتفاع أسعار الأصول وأساسيات الاقتصاد الأكثر تباطؤاً، والشهية المفرطة لدى المستثمرين بمختلف فئاتهم حيال المخاطر.

حقق مستثمرو الآجال الطويلة في الأصول المالية الأوروبية الكثير من المزايا، لأن تقييمات الأسهم والسندات تصاعدت بوتيرة أسرع بكثير من الحد الذي تكون عنده محمية بأداء الشركات، وأساسيات الاقتصاد. وربما تقوض الطريقة التي تتحرك بها أسعار بعض أصناف الأصول استدامة عوائد الاستثمار،واستقرار النظام المالي ككل.

فقد شهد الأسبوع الماضي مكاسب جديدة للأسهم والسندات الأوروبية أضيفت إلى مكاسبها في النصف الأول من العام. وارتفع مؤشر «يورو ستوكس 50» الخاص بالشركات الكبرى بنسبة 2 في المئة، لتصل مكاسبه إلى 16 في المئة منذ بداية العام. وعلى صعيد الاستثمار في الدخل الثابت، ارتفع معدل العائد على السندات الحكومية الألمانية فئة السنوات العشر إلى 6.5 في المئة على أساس سنوي، في حين قفز نظيره الإيطالي 3 في المئة خلال الأسبوع.

والعجيب هنا، أن هذه المكاسب جاءت خلال أسبوع أشارت البيانات فيه إلى مزيد من الضعف في النشاط الاقتصادي الأوروبي. فقد كشفت مؤشرات مديري المشتريات لشهر يونيو/ حزيران، على سبيل المثال، عن مزيد من الانكماش في قطاع التصنيع في معظم دول منطقة اليورو. وكان الضعف واضحاً بشدة بشكل خاص في ألمانيا التي سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 9 في المئة في طلبيات المصانع. وتراجعت توقعات التضخم مرة أخرى.

وتزامناً مع ذلك أعاد تهديد الحكومة الأمريكية بفرض رسوم على الصادرات الأوروبية بقيمة 25 مليار دولار، إلى الأذهان أن الاقتصاد ليس محصناً ضد التوترات التجارية. ومما زاد حدة التوتر تغريدات ترامب التي تساوي بين الصين والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالتلاعب بالعملات.

ويعكس التناقض الصارخ بين ارتفاع أسعار الأصول عالية درجة المخاطر، وتراجع الأداء الاقتصادي، التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيضخ المزيد من السيولة في النظام المالي.

وفي الأوقات العادية، يرحب صانعو السياسات المالية والمحللون بالأسواق التي تتحمل بعض العبء الثقيل نيابة عن البنوك المركزية، أي استباق إجراءات السياسة المالية، مثل خفض أسعار الفائدة، والمساعدة في تحفيز زيادة الاستثمار والاستهلاك والنمو. لكننا بعيدون كل البعد عن الأوقات العادية.

فأسعار الفائدة الأوروبية ليست منخفضة إلى مستويات تاريخية فحسب، ولكنها انتقلت إلى النطاق السلبي في العديد من أسواق السندات على مستوى المنطقة. وفي الأسبوع الماضي فقط، وصل العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى تاريخي يبلغ 0.4 في المئة، ما أدى إلى انخفاض آجال الاستحقاق الأخرى. وقد شعرت البلدان التي لديها مخاوف بشأن الاستقرار المالي بالآثار غير المباشرة، بسبب مزيج من النمو الاقتصادي المنخفض والمديونية الحكومية العالية، وحيازات المؤسسات المالية من الأوراق المالية الحكومية التي فاقت كل حد معقول.

وفي إيطاليا، على سبيل المثال، هبطت عائدات السندات فئة السنوات العشر أكثر من 50 نقطة أساس لتصل إلى 1.59 في المئة، قبل أن ترتد في تصحيح طفيف بعد تقرير الوظائف الأمريكية القوي، يوم الجمعة. وفي الوقت الذي يتوقع عدد قليل من خبراء الاقتصاد أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو، فإن تركيز أسواق الأسهم ينصب على جوانب أخرى.

ومع انخفاض معدلات العائد على السندات ترتفع معدلات العائد على الأسهم. ويشعر المستثمرون بالحماسة لمزيد من المخاطرة عندما تدعمهم البنوك المركزية التي توفر سيولة ضخمة ومتوافقة مع توقعات الأسواق. وهذا يضاعف من ظاهرة «اللهاث خلف العائدات»، حيث يدفع تراجع معدلات العائد المتوقعة على أوعية الدخل عالية الجودة، المستثمرين إلى المغامرة في أوعية يجهلونها هي أكثر خطورة، وأقل قابلية للتسييل.

لكن ما ينفع معدلات العائد على الاستثمار في المدى القصير، يزيد من خطر الضعف الاقتصادي والمالي في المستقبل. وفي الواقع، تقترب أوروبا من الحد الذي تتجاوز عنده التكاليف والمخاطر مكاسب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

وبدلاً من تحقيق انتعاش في النشاط الاقتصادي، تتعرض القارة للتهديد من قبل ما أصبح يعرف باسم «التيبن»، أو تكرار النموذج الاقتصادي الياباني الذي من أبرز سماته تعدد نماذج العائد المنخفض، مصحوبة بمعدلات نمو ضعيفة وتوقعات تضخم متدنية، وسط جو من القلق بشأن عدم فعالية أدوات صناع السياسة المالية التي تتضاءل مع مرور الزمن.

وفي الوقت نفسه، تتضاعف المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي على المدى المتوسط، بسبب الفجوة بين ارتفاع أسعار الأصول وأساسيات الاقتصاد الأكثر تباطؤاً، والشهية المفرطة لدى المستثمرين بمختلف فئاتهم حيال المخاطر.

وكلما طالت الدورة زاد احتمال انخفاض أسعار الأصول، وتقييد الائتمان، واضطراب السيولة، وتعددت العقبات في وجه تغيير تمركز محافظ الاستثمار وهياكل الديون، وكل ذلك من شأنه أن يتحول مرة أخرى إلى نمو اقتصادي أضعف.

لذلك يجب على المستثمرين في الأصول الأوروبية لآجال طويلة الاستفادة من الارتفاع الحاد في أسعار الأصول نتيجة وفرة السيولة، من أجل تعزيز استثماراتهم في النقد، ليس بهدف تقليص المخاطر الإجمالية فقط، ولكن لتوفير الأدوات الموضوعية للاستفادة من الاضطرابات التي يرجح أن تصيب الأسواق بالأضرار بشكل عشوائي.

أخيراً، ينبغي عليهم تنويع بعض استثماراتهم الأوروبية لتشمل دولاً خارج القارة ذات أسس اقتصادية أقوى تكون أقل عرضة لتقلبات التجارة العالمية وحرب التعرفة.

* كبير الاستشاريين في «أليانز»