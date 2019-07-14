«سياحة الشارقة» تنظم دورات تدريبية بالتعاون مع «نماء»

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن مواعيد الدورات التدريبية التي تنظمها كجزء من مبادرة «تمكين المرأة» التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع «مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة» خلال «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» التي عقدت في الشارقة عام 2017، حيث سيتم تنظيم الدورات التدريبية للدفعة الأولى والثانية من المرشحين في الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري ومن 13 إلى 17 أكتوبر 2019.

وتسعى الهيئة من خلال إطلاق برنامج تعليمي يدعو إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى المساهمة في دعم جهود دولة الإمارات في هذا الإطار وذلك لتحقيق التوازن بين الجنسين.

وتشمل مبادرة تمكين المرأة التي أطلقتها الهيئة، التدريب السياحي وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال العديد من المبادرات المجتمعية، وتهدف إلى إعداد النساء المشاركات بالمهارات والمعارف المطلوبة لتلبية احتياجات القطاع، وذلك عبر تولي المناصب والأدوار الفاعلة في مجالات السياحة والسفر والضيافة. ومن المتوقع أن تحقق المبادرة نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً على النطاق الاجتماعي.