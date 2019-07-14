17 «وثيقة تأمين» تصدر في الإمارات كل دقيقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفع متوسط إصدار وثائق التأمين في الإمارات خلال العام الماضي 2018 إلى 17 «بوليصة» في الدقيقة الواحدة مقارنة مع متوسط صدورها في 2017 الذي بلغ تقريباً 16 «بوليصة» بإجمالي 7.3 مليون وثيقة.

وبحسب البيانات الصادرة عن «هيئة التأمين»؛ ارتفع معدل إصدار وثائق التأمين في الدولة خلال العام الماضي 2018 بنسبة 3% ليصل عددها الإجمالي إلى 7.58 مليون «بوليصة» بمتوسط شهري 632 ألف وثيقة وما يعادل 24 ألف وثيقة يوميا و 1000 وثيقة في الساعة الواحدة أو بلغة الدقائق 17 وثيقة لكل دقيقة واحدة.

وفيما يتعلق بقيمة الأقساط المكتتبة، وصل متوسط إيرادات شركات التأمين يومياً إلى 140 مليون درهم حيث لامست الأقساط المكتتبة ما قيمته 44 مليار درهم، وبلغ معدل قسط التأمين عن كل وثيقة 5700 درهم.

واستحوذت وثائق التأمين على المركبات على الحصة الأكبر من الوثائق الصادرة في 2018 بنسبة 46% وبعدد وثائق تجاوز 3.456 مليون وثيقة، اكتتبت أقساطاً 6.7 مليار درهم وبمعدل 1942 درهماً عن كل وثيقة، وجاء التأمين الصحي ثانيا بحصة 38% وبعدد وثائق تجاوز 2.9 مليون وثيقة اكتتبت أقساطاً بقيمة 19 مليار درهم ووصل معدل القسط الواحد فيه إلى 6557 درهماً، وجاء التأمين على الحياة - فردي ثالثاً بنسبة 5% بعدد وثائق 366.4 ألف وثيقة اكتتبت أقساطاً بقيمة 7.5 مليار درهم وبمعدل قسط عن كل وثيقة تجاوز 20.5 ألف درهم، والتأمين البحري والطيران رابعاً بحصة 4% وبعدد وثائق 291 ألف وثيقة اكتتبت أقساطاً بقيمة 1.3 مليار درهم وبمعدل 4553 درهماً لقسط التأمين الواحد عن كل وثيقة، وجاءت التأمينات الأخرى خامساً بحصة 3.5% وبعدد وثائق تجاوزت 271 ألف وثيقة اكتتبت أقساطاً بقيمة ملياري درهم ووصل متوسط القسط الواحد إلى 7566 درهماً، وتأمين الحريق سادساً بحصة 2% بعدد وثائق 170 ألف وثيقة اكتتبت أقساطاً بقيمة 2.7 مليار درهم ومتوسط قسط 15.8 درهم عن كل وثيقة، والتأمين على الحياة - جماعي سابعا بحصة 0.6% وبعدد إجمالي 47 ألف وثيقة اكتتبت أقساطاً بقيمة 700 مليون درهم بمتوسط 14.733 ألف درهم للوثيقة الواحدة، والتأمين الهندسي والإنشاءات والطاقة ثامناً بعدد وثائق 43 ألف وثيقة اكتتبت أقساطاً 2.3 مليار درهم بمتوسط 54 ألف درهم للوثيقة الواحدة، ودفعات الحياة وتكوين الأموال تاسعاً بعدد وثائق تجاوز 15 ألف وثيقة اكتتبت أقساطاً بقيمة 533 مليون درهم بمتوسط 35 ألف درهم عن كل وثيقة، وأخيراً تأمين الائتمان على الحياة - جماعي بعدد وثائق تجاوز 12 ألف وثيقة اكتتبت أقساطاً بقيمة 750 مليوناً وبمعدل قسط 60 ألف درهم.