بعد تأسيسها في أبوظبي.. قمة الصناعة والتصنيع تعزز عالميتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ايكاتيرنبيرج: ”الخليج 365”

شهد اليوم الختامي لفعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مدينة ايكاتيرنبيرج الروسية الإعلان عن استضافة ألمانيا للدورة الثالثة من القمة في العام 2020، وذلك بالتزامن مع معرض هانوفر ميسي الصناعي العالمي، أكبر معرض صناعي على المستوى العالمي.

وبموجب هذا الإعلان، تكون القمة العالمية للصناعة والتصنيع القمة الأولى من نوعها على مستوى الدولة التي تؤسس في الإمارات وتنطلق إلى العالمية، بعد دورتها الأولى التي أطلقتها أبوظبي في العام 2017، وطلبت استضافتها كل من روسيا وألمانيا، واللتان تعتبران من كبرى الدول الصناعية العالمية.

أكد المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات، على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030، وعلى الدور المتنامي لدولة الإمارات كعاصمة عالمية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وسعي الدولة لبناء الازدهار الوطني والعالمي. وقال: «سيشكل العام 2020 انطلاقة جديدة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا في إطار رؤيتيهما المشتركتين لدور القطاع الصناعي كمحرك أساسي في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي، وفي توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لبناء المزيد من صلات التعاون والتكامل الاقتصادي التي تستفيد من قدرة هذه التقنيات على الربط بين المبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية الكبرى بشكل يتخطى العوائق الجغرافية والمادية، ويؤسس لتعاون رقمي عابر للحدود».

ومن جانبه، قال بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني: «يعتبر القطاع الصناعي الألماني من الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الألماني ومكانته المتميزة على المستوى العالمي، ومع ريادة ألمانيا الواضحة في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ووضع الاستراتيجيات الفعالة لتبنيها وتوظيفها في كافة نواحي الحياة، تفخر ألمانيا باستضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 وترحب بالعالم في القمة التي ستساهم في صياغة مسار شامل ومستدام لقطاع الصناعة العالمي، لتمكينه من المساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم».

قال لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «ستعزز القمة العالمية للتصنيع والتصنيع 2020 في ألمانيا من أهميتها العالمية من خلال تنظيمها بالتزامن معرض هانوفر ميسي، أكبر معرض صناعي في العالم. وتعتبر استضافة القمة في ألمانيا مرحلة هامة في مسيرتها، حيث يتعاون شركاء التنمية المتمثلون في كل من دولة الإمارات وألمانيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي يسعى إلى بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل للجميع، وتعزيز الابتكار. وستمكننا هذه الشراكة من تكثيف جهودنا والبناء على رؤيتنا المشتركة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة على المستوى العالمي». وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «تؤكد رغبة ألمانيا، والتي تعتبر واحدة من كبرى الدول الصناعية في العالم، في استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع على أهمية القمة كمنصة فريدة لتعزيز التعاون العالمي والشراكات بين القطاعات الصناعية في توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ونفخر بأن تستضيف القمة دولة مثل ألمانيا، الدولة التي تعد معياراً للتميز التقني والرقمي، والتي ستوفر لنا شريكاً متميزاً يدعم جهودنا في توظيف قطاع الصناعة لبناء مستقبل أفضل للجميع».

وستساهم استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 في ألمانيا في تعظيم أثر الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الصناعة العالمي من خلال نشر الخبرات وأفضل الممارسات والمعايير الصناعية على أوسع نطاق عالمي. وستعمل القمة، التي ستنظم بالتزامن مع معرض هانوفر ميسي الصناعي العالمي، أكبر المعارض الصناعية على المستوى العالمي، على تطوير نهج تحولي لصياغة مستقبل قطاع الصناعة بما يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ونظمت الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في جامعة باريس السوربون بأبوظبي في شهر مارس من العام 2017. حيث كانت دولة الإمارات من أوائل دول العالم التي تبنت الحراك العالمي لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء الازدهار العالمي، وأدركت أهمية توظيف التغير غير المسبوق الناتج عن العصر الرقمي لما فيه خير الإنسانية. وإدراكاً منها لما توفره تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من فرص هائلة، رسخت دولة الإمارات مكانتها كقاعدة صناعية متقدمة في توظيف الابتكار والتكنولوجيا لإعادة صياغة مستقبل قطاع الصناعة.

وترتبط القمة العالمية للصناعة والتصنيع بعلاقات شراكة وطيدة مع كبرى الشركات الصناعية العالمية مثل شركة مبادلة للاستثمار وسيمنس، وجنرال الكتريك، وآي بي إم، وهانيويل، وسولفاي، وروكويل اتومايشن، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وتوازن القابضة.