رأس الخيمة تستضيف المؤتمر العربي للاستثمار في الأمن الغذائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أعلن محمد علي مصبح، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن أن الإمارة ستستضيف، بين 17 -18 ديسمبر/‏كانون الأول المقبل، المؤتمر العربي السابع للاستثمار في الأمن الغذائي، في دورته السابعة، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبمشاركة أكثر من 250 دولة ومؤسسة حكومية وخاصة. وأكد النعيمي، أن احتضان المؤتمر يُشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الدولة إجمالاً، ورأس الخيمة تحديداً، مشيراً إلى أن أي استراتيجية تنموية لتحقيق الأمن الغذائي، لابد أن تتخذ من التنمية الزراعية المستدامة غاية لها، ويعد المؤتمر فرصة كبيرة يجب اغتنامها؛ لتسليط الضوء على أبرز معالم الإمارة في هذا القطاع وغيره من القطاعات، وإبراز مكانتها.

جاء ذلك، خلال توقيع اتفاقية التعاون بين غرفة رأس الخيمة، التي مثلها محمد مصبح، واتحاد الغرف العربية، ومثلها د. خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، على هامش مشاركتهما بملتقى الأعمال العربي الألماني الثاني والعشرين، الذي عُقد في ألمانيا مؤخراً. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بينهما، واستعرضا أهم الاستعدادات لانعقاد المؤتمر العربي السابع للاستثمار في الأمن الغذائي، الذي تستضيفه رأس الخيمة.