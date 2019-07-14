دعوات إلى الفصل بين التطوير والملكية المشتركة للعقار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أيد عاملون في السوق العقاري المحلي في دبي فكرة فصل دور شركات التطوير العقاري عن إدارة مرافق الملكية المشتركة والتدخل في مهامها لتجنب الوقوع في دائرة «تضارب المصالح» بين الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن، والتي قد تؤثر بدورها في مستوى توفير الخدمات والصيانة والمحافظة على جودتها بالأسعار المعتمدة والمقررة من «مؤسسة التنظيم العقاري».

و دعا العاملون إلى دراسة مقترح تأسيس شركة مساهمة عامة تتولى وتختص في إدارة مرافق الملكية المشتركة وتوفير أفضل الخدمات بأسعار منطقية وعادلة تواكب مستواها وجودتها تحت مظلة إدارة متخصصة وذات خبرة في هذا القطاع، وبإشراف مباشر من «أراضي دبي» وذراعها التنظيمية «ريرا».

لا تخلو بعض المشاريع العقارية ضمن مناطق التملك الحر التي تخضع لقانون الملكية المشتركة في دبي من وقوع الخلافات بين الأطراف ذات العلاقة، والمتمثلة بالمطور الرئيسي والمطور الثانوي وملاك الوحدات وشركة الإدارة؛ ليكون المستخدم النهائي أو المستأجر هو المتضرر الأول والأخير.

وتبدأ هذه الخلافات عند تخلف طرف أو أكثر عن أداء التزاماته ومسؤولياته الواضحة، والمقننة ضمن اللوائح التنظيمية والتشريعية المعمول بها تحت مظلة «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا)، والعقود المبرمة بين أطراف العملية التعاقدية؛ لتؤثر سلباً في جودة الخدمات والقدرة على توفيرها ضمن المعايير المشروطة.

تضارب مصالح

ولفت عاملون في السوق العقاري المحلي في دبي إلى أن بعضاً من المطورين العقاريين عمدوا إلى تأسيس شركات إدارة، وهو ما يسمح به القانون المعمول به في الدولة بما يتعلق بتأسيس الشركات، للتربح من خلالها في إدارة مشاريعهم، وهو ما وصفه البعض بما يعرف بتضارب المصالح التي قد ينتج عنها الخلافات في المستقبل، وتؤثر في جودة ومستوى الخدمات، وهو الذي يتطلب تشديد الرقابة عليها بشكل أكبر؛ لحماية الملاك والتأكد من أن الشركة تعمل لمصلحتهم وليس لمصلحة المطور.

ولكن في نفس الوقت أوضح القانون المعمول به فيما يتعلق بالمناطق المشتركة أن لأعضاء مجلس إدارة جمعية الملاك المنتخب الصلاحيات الكافية لاختيار وتعيين شركة الإدارة التي تطابق الشروط والمعايير التي حددتها «مؤسسة التنظيم العقاري» مع اعتماد الميزانية السنوية ورسوم الخدمات والصيانة من قبلها.

المزاد العلني

من التحديات التي تواجه إدارة المناطق المشتركة تخلف بعض الملاك عن سداد رسوم الخدمات والصيانة السنوية المعتمدة من قبل «مؤسسة التنظيم العقاري» بعد تحديدها من قبل الجمعية العمومية للملاك، ويعد عدم دفع هذه الرسوم في موعدها مخالفة للقانون تترتب عليها عقوبات مدنية قد تصل لحد الحجز على الوحدة، وبيعها بالمزاد العلني وفق الإجراءات القانونية؛ لاقتضاء رسوم الخدمة من ثمن المبيع. ومنح القانون جمعية الملاك حق امتياز على كل وحدة فيما يتعلق برسوم الخدمة والصيانة غير المدفوعة، ويستمر هذا الحق بالنفاذ حتى لو انتقلت ملكية الوحدة إلى شخص آخر.

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قطع الخدمات

أكدت اللوائح القانونية الصادرة عن «مؤسسة التنظيم العقاري» ضرورة تقيد المطور وجمعية الملاك بالامتناع عن منع أو قطع خدمات المرافق العامة عن الوحدات العقارية أو اللجوء إلى أية طرق غير ما تم تحديده بالقانون؛ للمطالبة برسوم الخدمات حسب المادة رقم (25) قانون (27) لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي.

سوء الإدارة

أشار مصدر مطلع في «مؤسسة التنظيم العقاري»، الذراع التنظيمية التابعة ل«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، إلى أن أغلبية المشاكل والخلافات التي تقع في إدارة مرافق الملكية المشتركة ناتجة عن سوء إدارة الشركات العاملة فيه، وهو الذي ينعكس سلباً على مستوى جودة الخدمات والصيانة وتوفيرها حسب الشروط والمعايير المحددة.

وبين المصدر، في تصريحات خاصة ل«الخليج»، أن النظام واللوائح القانونية لإدارة الملكية المشتركة واضح وشفاف، حيث إن كل جمعية ملاك لها ميزانية سنوية تعرض على الملاك ويتم الموافق عليها بعد تدقيقها من «مؤسسة التنظيم العقاري»، ومن ثم يتم إرسال الفواتير لتحصيل الرسوم المعتمدة، وأي تخلف على سدادها من أي من الملاك، فإن لجمعية الملاك الحق بالحجز على العقار وطرحه للبيع في المزاد العلني لاستحقاق الرسوم من ثمن المبيع.

وأفاد أيضاً أن من حق المطورين تأسيس شركات إدارة للمرافق المشتركة على ألا تقع في دائرة «تضارب المصالح» بين مصلحة المطور وتحقيق المصلحة العامة للمشروع والملاك والقاطنين فيه، وهنا يجب رفع مستوى الحوكمة والتشدد بالتفتيش والتدقيق على هذه الشركات لحماية وصون الحقوق، مؤكداً في الوقت ذاته على حق الملاك في اختيار شركة الإدارة التي تمثلهم وتناسبهم لإدارة الملكية المشتركة.

وأفاد رجل الأعمال محمد عبدالرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة الوليد للاستثمارات»، بأن قطاع جمعيات الملاك الحديث على سوق دبي العقاري يحتاج إلى لوائح تنظيمية واضحة ونهائية لتفادي أي فجوات أو تحديات قد يواجهها العاملون فيه في الوقت الراهن أو مستقبلا، والبحث في الوقت نفسه عن قنوات استثمارية لها.

وأيد المطوع فكرة فصل شركات إدارة المرافق المشتركة عن المطورين، داعيا إلى تأسيس شركة مساهمة عامة تختص بهذا المجال وتحتضن الخبرات والكفاءات التي تستطيع الرقي بمستوى الخدمات والصيانة وتوفيرها بأفضل الأسعار وجودة أفضل. حيث تصل قيمة سوق إدارة المرافق والمشاريع المشتركة إلى مليارات الدراهم وهو ما يتطلب تشديد الرقابة والإشراف عليها ضمن إطار قانوني وتشريعي يجسد الشفافية والإفصاح.

وأوضح إسماعيل الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»، أن أساس المشكلة في إدارة المشاريع وتوفير الخدمات والصيانة ينبع من جهل إدارات الشركات العاملة في هذا القطاع والعاملين فيها وعدم درايتهم بمهام وتفاصيل هذا العمل وافتقارهم للخبرات الكافية وعدم خوضهم للدورات المتخصصة قبل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبل الجهات الحكومية المعنية المتمثلة ب«دائرة الأراضي والأملاك» وذراعها التنظيمية «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا).

واقترح الحمادي بعض الحلول لتذليل التحديات والعقبات أمام قطاع إدارة مرافق الملكية المشتركة، ومنها رفع معايير الحوكمة والإشراف على الشركات العالمة في هذا الاختصاص والفصل بينها وبين شركات التطوير العقاري لتفنيد عامل تضارب المصالح ومحاولات التربح على حساب ملاك الوحدات العقارية.

أكد سامح ناجي، المدير الإداري للمشاريع في «هاربور العقارية»، أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لعدد من جمعيات الملاك العاملة في سوق دبي العقاري التي طبقت أعلى المعايير ووفرت أفضل الخدمات في إدارة مرافق الملكية المشتركة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على راحة وسلامة القاطنين الملاك والمستأجرين ورفع من مستوى معيشتهم وقيمة العقار في الوقت ذاته.

المطالبة بالرسوم

ينص التعميم المعمول به في السوق المحلي رقم (2) لسنة 2014 بشأن تشكيل جمعيات الملاك على أن المطالبة برسوم الخدمات يجب أن توجه إلى مالك العقار فقط وليس إلى المستأجر، ويكون بموجب فاتورة مستقلة ترفق بها موافقة «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا) على رسوم الخدمة وعدم إضافة أية رسوم أخرى على الفاتورة. ويتميز القانون المعمول به في سوق دبي العقاري بالوضوح، ولا يدعو للتساؤل أو الوقوع في الخلافات بين طرفي معادلة البيع والشراء؛ حيث يبدأ احتساب رسوم الخدمات منذ اليوم الأول لاستلام العقار، أو تاريخ إخطار المالك بموعد الاستلام. وتعد هذه الرسوم ضرورية لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، ويتحملها جميع الملاك بدون استثناء نظير انتفاعهم بالأجزاء المشتركة.