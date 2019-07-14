اختتام معرض بازار عيد الأضحى وسط إقبال كبير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرَّم مجلس سيدات أعمال أبوظبي المشاركات المتميزات في معرض بازار عيد الأضحى، والذي اختتمت فعالياته تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وجاء تنظيمه ضمن فعاليات الحملة التوعوية الخامسة لريادة الأعمال تحت شعار مستقبل ريادة الأعمال في عالم متغير» استشراف، ابتكار، الذكاء الاصطناعي، التوازن بين الجنسين»، حيث استطاع المعرض أن يحقق النجاح الكبير وسط حضور مميز من الجمهور والزوار الذين أشادوا بتنظيم المعرض وتنوع منتجاته، كما شكل بازار عيد الأضحى لهذا العام فرصة مميزة للسيدات والعائلة بشكل عام، للتسوق والتحضير لمستلزمات عيد الأضحى المبارك، كما أتاح للزوار فرصة اقتناء أرقى المنتجات من إبداع التاجرات وسيدات الأعمال المشاركات في المعرض.

وقد شهد البازار مشاركة 46 عارضة من سيدات الأعمال والمبدعات وصاحبات المشاريع التجارية المتنوعة، اللائي اجتمعن لتقديم وعرض أفضل منتجاتهن التجارية المتميزة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، في مجالات اهتمام المرأة، من الملابس والأزياء والعبايات، ومستلزمات المكياج والتجميل، والإكسسوارات والحقائب والمنتجات الجلدية المختلفة، وكذلك العطور والبخور والأطياب، وأعمال المشغولات اليدوية المبتكرة، إلى جانب مشاركة العديد من العلامات التجارية في الساحة المحلية والخليجية وعدد من المراكز الطبية والتجميلية.

وأعربت مريم محمد الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي في ختام أعمال معرض بازار عيد الأضحى، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المعرض مشيدة بالتنظيم المميز للمعرض، وتقديم الخدمات، وجودة المنتجات المبدعة والمبتكرة المقدمة من سيدات الأعمال المشاركات، والإقبال الكبير من الجمهور والزوار من مختلف الأعمار.ورفعت مريم الرميثي الشكر الجزيل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، لرعايتها الكريمة لفعاليات معرض بازار عيد الأضحى.من جانبه أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، على نجاح معرض بازار عيد الأضحى 2019، والذي ضم مشاركات متميزة من دولة الإمارات ودول الخليج، مما أسهم في الترويج لمنتجات وخدمات سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات الإماراتيات ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن خارج الإمارات.