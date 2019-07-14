«إكسبو 2020 دبي» يعد 25 مليون زائر بتجربة تنقل استثنائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعكف دبي حالياً على تطوير منظومة نقل متكاملة ومتطورة من خلال عدد من المشاريع الحيوية، التي تسهم في تقديم تجربة تنقل استثنائية وفريدة من نوعها لأكثر من 25 مليون زائر متوقع لإكسبو 2020 الذي ينطلق تحت شعار: «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ويحمل نكهة عربية لأول مرة في تاريخه الممتد إلى ما يقرب من 170 عاماً.

ومع اقتراب موعد انطلاق إكسبو 2020 دبي يدفع الفضول والتشويق المهتمين بزيارة هذه المنصة الدولية لمعرفة ما سيكون عليه هذا الحدث العالمي ليطرح العديد من التساؤلات من بينها..كيف تتحضر دبي لتسهيل تنقل ملايين الزوار إلى إكسبو2020 ؟

واستعرضت وكالة أنباء الإمارات في تقرير خطط التنقل وتوفير المواصلات لملايين الزوار، بما يضمن انسيابية الحركة وخوض تجربة مميزة تعلق في ذاكرتهم.

قال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي ل «وام»: يعمل إكسبو 2020 مع المؤسسات الحكومية في الدولة لضمان توفير تجربة تنقل فريدة لجميع زوار هذا الحدث الدولي؛ حيث تم وضع خطط وفق أعلى المعايير العالمية في هذا الصدد لضمان زيارة مميزة وسلسة للزوار عبر وسائل النقل الجماعي مثل المترو والحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى السيارات الخاصة، مشيراً إلى أنه تم وضع سيناريوهات مرنة تتأقلم مع عدد الزوار خلال أيام الأسبوع والعطل الرسمية.

وأضاف الخطيب، ستضمن المداخل الرئيسية الثلاثة لموقع الحدث، إضافة إلى مدخل المترو انسيابية الدخول والخروج من وإلى إكسبو 2020 دبي من خلال تخصيص 30 ألف موقف للسيارات والحافلات في موقع إكسبو 2020 دبي بهدف توفير تجربة سلسة للزوار والمشاركين.

وعن توافد عدد أكبر من المتوقع من الزوار، قال الخطيب إنه من المرتقب أن يستقبل إكسبو 2020 دبي 25 مليون زائر على مدار 6 أشهر من انطلاقه؛ حيث سيستمتع الزوار بأجندة حافلة للاطلاع على أحدث ابتكارات العالم، وحضور الأنشطة الفنية والثقافية والفعاليات الترفيهية، والتي تتضمن أكثر من 15 ساعة ترفيه و60 عرضاً حياً يومياً، مشيراً إلى أنه تم تصميم موقع إكسبو 2020 ليتسع ل 300 ألف زائر في آن واحد مع توفير مرافق ضيافة تضم أكثر من 200 مطعم ومقهى، والتي ستقدم أشهى الأطعمة والمشروبات من كل أنحاء العالم، إضافة إلى الاستعداد لاستضافة أي زيادة متوقعة في أعداد الزوار من خلال خطة مرنة تسمح بتقديم تجربة متميزة للزوار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري، أن الموقع يحفل بتصاميم معمارية مذهلة ستنال إعجاب الزوار، خاصة العاملين في مجال الهندسة المعمارية، كما سيستمتع الزوار أيضاً بالتقنيات المتطورة في أرجاء الحدث بدءاً من أكبر شاشة على قبة ساحة الوصل، إلى جانب الشبكة الفولاذية المميزة للقبة، وصولاً إلى أجنحة المواضيع الفرعية الثلاثة وأجنحة الدول التي تحاكي بتصاميمها الماضي والحاضر والمستقبل.

بدوره قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس لجنة جاهزية هيئة الطرق والمواصلات لاستضافة إكسبو 2020: إن «الهيئة»، وضعت خطة متكاملة لتلبية متطلبات استضافة دبي لإكسبو 2020 وتحقيق تنقل آمن وسهل لزوار المعرض وفعالياته؛ حيث تتضمن الخطة تنفيذ «مسار 2020» لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «نخيل هاربر آند تاور» إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً متوقعاً أن ينقل «مسار 2020» قرابة 44 ألف راكب في الاتجاهين كل ساعة.

وأضاف، أن الخطة تشمل تطوير خطوط وأنظمة للنقل الجماعي اللازمة لخدمة إكسبو 2020، وتوفير خطوط لنقل زوار المعرض بحافلات صديقة للبيئة من نقاط تجمع رئيسية في دبي، وباقي مناطق الدولة إلى موقع الحدث، وكذلك توفير مركبات الأجرة المطلوبة لخدمة الزوار وتوفير المواقف اللازمة لها وتنظيم حركتها.

وفيما يتعلق بمشاريع الطرق، أوضح أحمد هاشم بهروزيان، أن الهيئة انتهت من مشروع تطوير شارع المطار لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد ركاب مطار دبي الدولي، التي يتوقع أن تصل إلى قرابة 95 مليون مسافر في عام 2020، إضافة إلى تطوير شارع اليلايس بطول 9 كم وبسعة 4 مسارات في كل اتجاه، بينما جارٍ العمل لتطوير الطرق المؤدية لموقع إكسبو2020 التي تزيد تكلفتها على ثلاثة مليارات درهم، وتتضمن تطوير تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو ومداخل موقع إكسبو 2020 من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتقاطع شارع إكسبو مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وتقاطعات شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة دبي للاستثمار ومع شارع اليلايس، وتقاطعات شارع إكسبو وتقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو.

وفيما يخص عدد الحافلات المخصصة للتنقل، أوضح أحمد هاشم بهروزيان إن الهيئة ستخصص 724 حافلة لنقل الركاب من محطات محددة في دبي وباقي مناطق الدولة بواقع رحلة كل 15 دقيقة من المحطات في دبي في أوقات الذروة، مشيراً إلى أن الحافلات المخصصة لنقل زوار إكسبو 2020 تمتاز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة «يورو 6»، إضافة إلى توفير شاشات تفاعلية تعمل باللمس لعرض معلومات فورية عن رحلة الحافلة ومقاعد مريحة.

(وام)