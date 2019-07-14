شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: تحقيق مصر للمرتبة الثالثة للنمو الاقتصادى يعكس نجاح مشروعات الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وليد جاب الخبير الاقتصادى، أن رصد مجلة الإيكونوميست أحد المجلات الشهيرة برصد معدلات النمو الاقتصادى فى العالم، حيث إنها وضع مصر فى المرتبة الثالثة خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك يعكس ما تحقق على أرض الواقع من طفرة اقتصادية بتحقيق معدل نمو وصل إلى 5.6 % خلف الصين والهند.

وأضاف جاب فى تصريح لليوم السابع أن معيار زيادة معدل النمو هو أحد المعايير الهامة فى الحكم على نجاح الدول اقتصاديا، إلا أن الأكثر أهمية هو أن ما حققه مصر كان بعد فترة توقف كامل لعجلة الإنتاج فى فترة الاضطراب السياسى والتى تراجع فيها معدل النمو إلى نحو 2%، وبالتالى نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى ليضع مصر فى موضعها الصحيح، ولا شك أن الاستمرار فى الحفاظ وزيادة معدلات النمو هو أحد أهداف السياسة الاقتصادية المصرية والتى سيشعر بها المواطن المصرى فى الفترة القادمة سيما مع عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد وانتقاله إلى منطقة أكثر عدالة وشفافية.

جدير بالذكر أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء وصول مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، حيث حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5,6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.