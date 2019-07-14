شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الرمان لـ130 ألف طن ليسجل 66 مليون دولار خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن صادرات الرمان ارتفعت لنحو 130 ألف طن بقيمة 66 مليون دولار، وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019.

وذكرت البيانات أن صادرات الرمان تمثل نحو 3% من حجم كل الصادرات خلال نفس الفترة وتمثل 4% من قيمة الصادرات.

ويسعى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب، إلى زيادة حجم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة الكميات نتيجة الاهتمام بالمعايير الدولية للصادرات.

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جدير بالذكر إنه تنتشر زراعات الرمان فى محافظات الصعيد.