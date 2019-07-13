الموجز
بعد زيادة تسعيرة الكهرباء قال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين،أن هناك العديد من الإجراءات التي تساعد في ترشيد الاستهلاك.
وتابع فاروق الحكيم، في حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن ترشيد استهلاك الكهرباء يوفر استثمارات بمبالغ كبيرة، ويوفر عملة صعبة يمكن الاستفادة بها بشكل أمثل، مضيفاً أننا اعتدنا على الاستهلاك فقط، ولم نتعلم ثقافة الترشيد.
وتابع رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، أن مفتاح الكهرباء له استخدامين الفتح والإغلاق، إلا أن الكثيرين يستخدمونه استخداماً واحداً فقط، مشيرا إلى أن أكثر جهاز استهلاكا للكهرباء في المنزل هو التكييف.
وأضاف أنه لا يمكن أن نقول لا نستخدم التكييف، ولكن لابد من استخدام التكييفات بتوازن، حيث أن جهاز التكييف له شروط معينة لاستخدامه، وهو إغلاق النوافذ والأبواب، والذي يقلل من فترة تشغيله، ويقلل من درجة حرارة التكييف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيادة أسعار الكهرباء .. تعرف على الإجراءات التي تساعد في ترشيد الاستهلاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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