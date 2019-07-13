شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 264 مليار جنيه خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت البورصة المصرية، قائمة أكثر الرابحين من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه، وبالأرقام نجحت مؤشرات سوق المال فى تحقيق مستويات تاريخية لأول مرة فى تاريخها، مما يدل على نجاح البرنامج فى ظل القاعدة الاقتصادية التى تقول إن البورصة مرآة الاقتصاد.

ومنذ يونيو عام 2014 وحتى يوم 25 يونيو لعام 2019، ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة من 476.290 مليار جنيه إلى 742.1 مليار جنيه بقيمة 264.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 55.1%، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى "EGX 30" من 204.1 مليار جنيه إلى 388.7 مليار جنيه بقيمة 184.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 90.4%.

وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر "EGX70" من 126.5 مليار جنيه إلى 236.5 مليار جنيه بقيمة 110 مليار جنيه بنسبة زيادة 86.9%، وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر "EGX100" من 330.6 مليار جنيه إلى 625.1 مليار جنيه بقيمة 294.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 89.1%، كما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 35.9%.