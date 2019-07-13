شكرا لقرائتكم خبر عن الصلح خير.. 4188 زوجا يرد زوجته بعد تطليقها العام الماضى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حالات الرجعة أو عدد عقود الزواج الرجعى خلال عام 2018، بلغت 4188 تعاقدا رد فيه الأزواج زوجاتهم بعد تطليقهن لمدد تراوحت من شهر إلى 3 أشهر فأكثر.

يذكر أن الزواج الرجعى هو، استئناف الحياة الزوجية بين زوجين سبق طلاقهما رجعيا للمرة الأولى أو الثانية، ويتم قصرا عن الزوجة بعقد دون مهر جديد قبل انقضاء 3 دورات شهرية، أو قبل وضع المولود إذا كانت المطلقة حاملا.

وأظهرت البيانات الإحصائية، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة تفصيلية منها، أن معظم حالات الزواج الرجعى خلال العام الماضى، كانت بالحضر، حيث بلغت 2777 حالة، مقابل 1411 حالة فى الريف.

كما أشارت البيانات، إلى أن معظم الحالات تمت بعد مدة انفصال دامت لثلاثة أشهر فأكثر، وبلغ عددها 1817 حالة، أما على مستوى المحافظات، فسجلت محافظة الجيزة أعلى المحافظات من حيث عدد عقود زواج الرجعة التى تمت بها خلال العام الماضى بـ756 تعاقدا.

وفى المركز الثانى، جاءت محافظة القاهرة بعدد 619 حالة زواج رجعى، ثم محافظة الإسكندرية بعدد حالات بلغ 456 حالة، وفى المقابل، سجلت محافظتى مطروح وشمال سيناء أقل الحالات بعدد 4 حالات زواج رجعى لكل محافظة خلال عام 2018.

من الجدير بالذكر، أن إجمالى عدد حالات الزواج خلال عام 2018 بلغ 887 ألف و 315 تعاقدا، شكلت عقود الزواج الرجعى منها نحو 0.5%، وبالرغم من تراجع عدد حالات الزواج بشمل عام خلال العام الماضى مقارنة بالعام السابق له، إلا أن عقود الزواج الرجعى شكلت ارتفاعا، حيث بلغت 4188 تعاقدا فى عام 2018، مقابل 2985 تعاقدا فى 2017 بزيادة قدرها 40.3%

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