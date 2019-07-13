الان تتابع العاصفة باري تقلص إنتاج النفط في خليج المكسيك بنسبة 70% والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة اليوم السبت إن إنتاج النفط في المناطق الأمريكية بخليج المكسيك هبط بنحو 70 بالمئة أو ما يساوي 1.3 مليون برميل يوميا بسبب العاصفة المدارية باري.
وتابع المكتب أن انتاج الغاز الطبيعي من المنصات البحرية في الخليج انخفض بنسبة 56 بالمئة أو ما يساوي 1.5 مليار قدم مكعب يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر العاصفة باري تقلص إنتاج النفط في خليج المكسيك بنسبة 70% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.