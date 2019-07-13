العاصفة باري تقلص إنتاج النفط في خليج المكسيك بنسبة 70%

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة اليوم السبت إن إنتاج النفط في المناطق الأمريكية بخليج المكسيك هبط بنحو 70 بالمئة أو ما يساوي 1.3 مليون برميل يوميا بسبب العاصفة المدارية باري.

وتابع المكتب أن انتاج الغاز الطبيعي من المنصات البحرية في الخليج انخفض بنسبة 56 بالمئة أو ما يساوي 1.5 مليار قدم مكعب يوميا.