ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
شهدت اسعار الصرف اليوم السبت 13 يوليو 2019 ارتفاعاً كبيراً للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وذلك مع تداول الأنباء المتعلقة بتداول العملة النقدية الجديدة التي طرحتها حكومة المرتزقة في عدن بدون اي غطاء نقدي.
ووصلت اسعار الصرف لهذا اليوم على النحو:
الدولار
شراء 580
بيع 585
السعودي
شراء 153
بيع 154
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