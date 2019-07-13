ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

شهدت اسعار الصرف اليوم السبت 13 يوليو 2019 ارتفاعاً كبيراً للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وذلك مع تداول الأنباء المتعلقة بتداول العملة النقدية الجديدة التي طرحتها حكومة المرتزقة في عدن بدون اي غطاء نقدي.

ووصلت اسعار الصرف لهذا اليوم على النحو:

الدولار

شراء 580

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بيع 585

السعودي

شراء 153

بيع 154