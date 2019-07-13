شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: انخفاض فى بعض أسعار الفواكه.. أبرزها الكنتالوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة، انخفاضا فى أسعار بعض الأصناف أبرزها الكنتالوب والذى يبحث عنه المصريون بصورة دائمة فى فصل الصيف، وذلك لما يوفره من تخفيض حرارة الجسم والكنتالوب يحتوى على الكثير من الفيتامينات على سبيل المثال A، C، كما أنه أصبح حاليا أرخص انواع الفواكه وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها الفائض الكبير فى الانتاج المحلى.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن موسم الكنتالوب هذا العام شهد وفرة المحاصيل والإنتاج، حيث إن الاسواق بها فائض كبير فى الكنتالوب حتى أن أسعاره فى أسواق الجملة تبدأ من 1.5 جنيه وحتى 3 جنيهات، ويبدأ السعر فى أسواق التجزئة من 2 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الأسواق زاد بها الكميات فى الكنتالوب عن العام الماضى بما يقترب من 30 %، مشيرا إلى أن سعر الكنتالوب حاليا اقل بأكثر من 50% عن العام الماضى، موضحا أن السبب فى الفائض داخل الأسواق يرجع إلى إنتاج بعض مشروعات الاستصلاح الزراعى التى عملت عليها الدولة خلال الاعوام الماضية.