شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستقبل 50 مليون رحلة سياحية خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعاشة سياحية تعيشها المملكة العربية السعودية فى ظل العديد من الأنشطة والحفلات التى تبنتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن المملكة استقبلت نحو 50 مليون رحلة سياحية وافدة خلال آخر 3 أعوام.

وقالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى السعودية، فى أرقام كشفت عنها حديثا أن إجمالى الإنفاق بلغ 285 مليار ريال، بواقع 93.5 مليار ريال فى عام 2016، و97.8 مليار ريال بالعام 2017، وفى العام الماضى بلغت 93.4 مليار ريال.

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وكان عام 2016 الأعلى فى عدد الرحلات الوافدة بواقع 18 مليون رحلة، مقابل 15.3 مليون رحلة فقط فى 2018.

وأوضحت الهيئة أن هناك عدد من المشاريع الأكثر جذبًا للسياحة بالمملكة، تلك المشاريع التى أحدثت نقلة حضارية للسياحة المحلية،وتدعم رؤيتها لعام 2030، مشيرة إلى أن تلك المشاريع الأربعة تبلغ قيمتها 68 مليار ريال، ومن أشهرها مشروع حديقة الملك سلمان، والرياض الخضراء، والرياض آرت، والمسار الرياضي.