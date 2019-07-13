شكرا لقرائتكم صندوق النقد يوافق على دفعة مساعدات جديدة للارجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 13 يوليو 2019 - اخر تحديث في 13 يوليو 2019 / 16:29

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الإفراج عن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 5.4 بليون دولار للأرجنتين. وتندرج هذه الدفعة ضمن برنامج مساعدات بمبلغ 57.1 بليون دولار جرى إقراره العام الماضي.



وقال ديفيد ليبتون، الذي حل محل كريستين لاغارد بشكل موقت بعدما طرح اسمها حالياً لتكون مديرة للبنك المركزي الأوروبي: "تُواصل السلطات الأرجنتينية إظهار التزام قوي ببرنامج سياستها الاقتصادية وتحقيق جميع الأهداف المحددة في البرنامج الذي يدعمه الصندوق". وأضاف: "على رغم أنها استغرقت وقتاً، فإن هذه الجهود المبذولة في إطار السياسة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها".

وحتى الان، منح صندوق النقد 38.9 بليون دولار لإخراج الأرجنتين من أزمتها.

وغرقت الأرجنتين في أزمتين ماليتين عام 2018، أدتا إلى خسارة العملة 50 في المئة من قيمتها، ودعت صندوق النقد لإنقاذها والحصول على قرض بأكثر من 57 بليون دولار.