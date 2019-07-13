شكرا لقرائتكم "فيتش" تخفض درجة الدين الائتماني لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 13 يوليو 2019 - اخر تحديث في 13 يوليو 2019 / 16:16

خفضت وكالة التصنيف المالي "فيتش" درجة الدين الائتماني لتركيا إلى "بي بي سلبي"، مرفقة بآفاق سلبية بعد إقالة حاكم المصرف المركزي التركي بمرسوم من الرئيس رجب طيب اردوغان.



وأعلنت الوكالة في بيان أن إقالة مراد تشيتين كايا لامتناعه عن تنفيذ توجيهات الحكومة "يمكن أن يلحق مزيداً من الضرر في الثقة الداخلية الضعيفة أصلاً".

وأضافت أن هذه الخطوة يمكن أن "تعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية".

وعبر اردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة، ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو، واصفاً الفوائد المرتفعة بأنها "أساس كل الشرور".

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ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليا 24 في المئة، وكان البنك رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في أيلول (سبتمبر) الماضي في أعقاب أزمة عملة في آب (اغسطس). والشهر الماضي أعلن إردوغان أن المعدلات الحالية "غير مقبولة" ووعد بإيجاد حل في أقرب وقت.

وأكدت الوكالة أن إقالة حاكم البنك المركزي تكشف أن اردوغان لن يقبل بفترة من النمو الضئيل لامتصاص التضخم الذي يبلغ معدله 10.3 في المئة في السنوات الأخيرة. وكتبت في البيان أن "الرئيس عبر باستمرار عن وجهات نظر غير متشددة في العلاقة بين معدلات الفائدة والتضخم وقال إن الحاكم استبدل لأنه لم يتبع توجيهات الحكومة بشأن معدلات الفائدة".

وبررت الوكالة خفض درجة تركيا إلى "بي بي سلبي" بأجواء من "تراجع استقلال المؤسسات وكذلك مصداقية وتماسك السياسة الاقتصادية". ورأت "فيتش" أن قرار إقالة حاكم البنك المركزي "سيعزز الشكوك في آفاق إدارة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية".

وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن تركيا يمكن أن تعاني من عقوبات اقتصادية بعد تسلمها منظومة الصواريخ الروسية "اس-400". وأضافت: "نعتقد أن هذه العقوبات المهمة نسبيا سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد لكن تأثيرها على المعنويات يمكن أن يكون كبيراً".