شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، نحو 100 قرار فى الفترة من الأول من يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019 فى إطار تهيئة مناخ الاستثمار والاستجابة لمقترحات الشركات ورجال الأعمال، بما يساهم فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وبما يحسن من أوضاع المناطق الحرة.

أصدر القرارات محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يمكن وكلاء الشركات والمستثمرين معرفة القرارات وتعديل أوضاعهم أولا بأول، وفق توجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

ومن أبرز القرارات القرار رقم 853 لسنة 2019، والمتعلق بدليل القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال التقييم.

وقرار اعتماد التطبيق الإلكترونى للتصويت E-MAGLES باستخدام النظام فى عقد الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لقانونى الشركات والاستثمار، والكتاب الدوري رقم (36)لسنة 2019 الخاص بضوابط وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة.

والقرار رقم (598) لسنة 2019، الذي تضمن التزام الشركات المرخص لها بالعمل بنظام المناطق الحرة، بتقديم البيانات المشار إليها بالقرار رقم (768) لسنة 2018 لإدارة المنطقة التابع لها المشروع بحد أقصى 31 يوليو 2019 في صورة نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية CD معتمد من الممثل القانوني للشركة .

وقرار ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهما التنفيذية فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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كما تم اصدار قرارات هامة منها ضوابط التصويت فى الجمعيات العادية وغير العادية للشركات المقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى ،وضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، وقرار تنظيم تلقى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القوائم المالية للشركات العاملة بالمناطق الحرة.

و كتاب دوري، يضم النماذج الاسترشادية للإجراءات المُتعلقة بشركة الشخص الواحد، لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بعمل المستثمرين، وقرار بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر.

والكتاب الدورى حول ضوابط التصرف فى أسهم الخزينة، وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.

ومن القرارات أيضا قرارين قم 5و6 بتاريخ 29 أكتوبر الماضى حول انتخاب مجالس إدارات الشركات، وإضافة مادة لفض المنازعات، وقرارات تنظيم التصويت التراكمى وعضو مجلس الإدارة المستقل وعقد مجالس الإدارات بالوسائل التكنولوجية وصلاحيات مجالس الإدارات المنتهية مدتها وتفعيل مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة.

إلى جانب ذلك ووفق استراتيجية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لدعم مناخ الاستثمار، تم إصدار القرار رقم 666 لسنة 2018، بتحديد إجراءات التقدم بطلبات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات وفقا لأحكام المادة 76 مكرر من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2018، وإصدار 4 كتب دورية، لتفعيل أنظمه التصويت التراكمى لانتخاب مجلس الإدارة، والتمثيل النسبى لحماية مصالح صغار المساهمين، بالإضافة إلى توحيد تعريف مفهوم عضو مجلس الإدارة المستقل، وتنظيم مشاركة الأعضاء فى اجتماعات مجالس إدارة الشركات من خلال المكالمات المسموعة أو المرئية .