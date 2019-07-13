شكرا لقرائتكم خبر عن الأونتكاد: البرازيل وراء انخفاض الاستثمار الأجنبى فى أمريكا اللاتينية 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، بنسبة 6% حسب تقرير منظمة الاونتكاد السنوى لعام 2019.

وذكرت المنظمة أن حجم الاستثمار الأجنبى انخفض إلى 147 مليار دولار، نتيجة عدة عوامل منها انخفاض استثمار الشركات العالمية بنحو 6.5 مليار دولار وضعف استثمارات البرازيل وتشيلى بجانب انخفاض التدفقات المالية فى الأولى بنحو 9% وفى كولومبيا بنسبة 20%، نتيجة لتحديات الوضع الاقتصادى وانخفاض حاد فى عمليات الاندماج والشراء.

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وبحسب التقرير شهدت بقية الدول حالة من الاستقرار والانخفاض الطفيف فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، مثل الارجنتين التى جذبت نحو 12 مليار دولار وبيرو جذبت 6.2 مليار دولار.

فيما ارتفعت الاستثمارات فى بنما بنحو 2% حققت نحو 5.5 مليار دولار، مدعومة بصفقات قياسية لعمليات الاندماج والشراء، ومشاريع التعدين،فيما انخفض فى كوستاريكا حققت نحو 2.1 مليار دولار.