شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم بالأسواق وكيلو الكندوز يبدأ من 130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 13 – 7 – 2019 استقرارا فى جميع انواع اللحوم داخل الأسواق المصرية حسبما أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه جارى الاستعداد لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الأسعار تشهد استقرارا فى مختلف المناطق.

وأشار عبد الباسط، لـ"الخليج 365"، إلى أن أسعار الكندوز فى الأسواق تبدأ من 130 حتى 160 جنيها للكيلو، بينما الضأن يبدأ من 140 وحتى 160 جنيها للكيلو، موضحا أن الأسواق بها ما يكفى لاستقبال عيد الأضحى، متوقعا أن تكون الأسعار مستقرة نظرا لوجود كميات تكفى فى السوق المحلى.