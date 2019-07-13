شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة اليوم العالمى للبطاطس تعرف على أبرز 7 معلومات عنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للبطاطس أو كما يطلق عليها بعض الدول "البطاطا"، تعرف على أبرز 7 معلومات عن البطاطس.
1 - تم زراعة البطاطس فى جبال الأنديز فى أمريكا الجنوبية منذ 8000 عام.
2 - أخذها الأسبان إلى أوروبا فى القرن 16 وانتشرت فى العالم.
3 – ينتج العالم سنويا من البطاطس نحو 400 مليون طن
4 – الصين أكبر منتج للبطاطس وهولندا أكبر مصدر ومستهلك فى العالم .
5 – مصر أكبر منتج ومصدر فى افريقيا متوسط الإنتاج السنوى نحو 5 ملايين طن.
6 – مصر تحتل المرتبة الـ14 عالميا فى إنتاج البطاطس.
7 – صدرت مصر الموسم الجارى نحو 700 ألف طن بطاس بقيمة بلغت نحو 300 مليون دولار.
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