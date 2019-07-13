شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" عند مستويات تاريخية..و"ستاندرد أند بورز" ينجح في الإغلاق أعلى 3000 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة باستمرار الحالة الإيجابية في السوق بشأن توقعات خفض معدل الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي، وسجلت "وول ستريت" ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخها.



وفي شهادته نصف السنوية أمام مجلسي النواب والشيوخ، صرح رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه ضغوطا واردة من النزاعات التجارية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي.



وفسرت الأسواق هذه التصريحات بأن الاحتياطي الاتحادي يقترب من خفض الفائدة لدعم الاقتصاد، ومنذ التلميح إلى ذلك، توالت المستويات القياسية التي سجلتها الأسهم الأمريكية.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.1% في الشهر الماضي.

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وعلى صعيد تعاملات سوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنحو سنت واحد فقط وأغلق عند 60.21 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.7%، وسجل أعلى سعر عند 60.7 دولار وأقل سعر عند 59.9 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.3% وأغلق عند 66.72 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.9%، فيما سجل أعلى سعر اليوم عند 67.2 دولار وأقل سعر عند 66.5 دولار.



وفي ختام آخر جلسات الأسبوع، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 244 نقطة) إلى 27332 نقطة محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وسجل أعلى مستوى عند 27333 نقطة وأقل مستوى عند 27135 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 8244 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 8245 نقطة وأقل مستوى عند 8201 نقطة.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3013 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى مستوى عند 3013 نقطة وأقل مستوى عند 3001 نقطة.