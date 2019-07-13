شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع بصحبة سوق العملات الرقمية رغم تحذيرات "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم ومن بينها الريبل على الرغم من تغريدة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي حذر فيها من العملة الرقمية "ليبرا".



وصرح "ترامب" بأنه ليس مناصراً للعملات الرقمية مثل "بتكوين" وأخواتها، لكنه طالب بضرورة تنظيم وتقييد العملة التي تنوي "فيسبوك" طرحها في النصف الأول من العام المقبل وهي "ليبرا".



ومع ذلك، رأى مهتمون بهذا السوق أن حديث "ترامب" عن العملات الرقمية هام للغاية حتى وإن كان سلبياً لكنه يشير إلى أهمية هذا النوع من الأصول الافتراضية.

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تأتي تحذيرات "ترامب" بعد تصريحات مشابهة أطلقها كل من رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ورئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" الذين أعربا عن قلقهما بشأن عملة "فيسبوك" الافتراضية "ليبرا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 19:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.6% إلى 0.34 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.35 دولار وأقل سعر عند 0.32 دولار.



وارتفعت "بتكوين" بنسبة 5.3% إلى 11899 دولارا، وسجلت اعلى سعر اليوم عند 11933.8 دولار وأقل سعر عند 11082.1 دولار.