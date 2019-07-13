شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" يترفع بنحو 3% بعد الإعلان عن شراكة مع "فولكس فاجن" الألمانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فورد موتور" (F) الأمريكية و"فولكس فاجن" الألمانية اليوم عن توسيع تعاونهما إلى شراكة في أنشطة تطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة وتنفيذ عدد من المشروعات التجارية المشتركة في الصناعة.



ويعني توسيع هذا التحالف بين اثنتين من كبرى شركات صناعة السيارات في العالم المزيد من التطور التكنولوجي وإعادة تشكيل الصناعة خلال العقود المقبلة رغم التكاليف الضخمة المتوقعة من وراء هذه الشراكة.



وجذبت تكنولوجيا السيارات العاملة بالبطاريات الكهربائية والمركبات الآلية شراكات بين متنافسين في صناعة السيارات مثل الشراكة بين "جنرال موتورز" و"هوندا" وأيضًا بين "دايملر" و"بي إم دبليو".

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وصرح المدير التنفيذي لـ"فورد" "جيم هاكت" بأن الشركتين سوف تواصلان التنافس بقوة فيما بينهما بالإضافة إلى تركيز التعاون على مجالات مشتركة في نفس الوقت.



يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن حجم صناعة السيارات ذاتية القيادة سيصل إلى 85 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025.



وضخت "فورد" بالفعل مليارات الدولارات في هذه التكنولوجيا حيث استثمرت في شركات ناشئة بوادي السليكون تهتم بتطوير تقنيات القيادة الآلية كما أعلنت عام 2017 استثمار مليار دولار في شركة تسمى "Argo AI" للذكاء الاصناعي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فورد" بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 10.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 10.5 دولار وأقل سعر عند 10.2 دولار.