شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأمريكي يمهد الطريق نحو عقد قيمته 10 مليارات دولار لـ"أمازون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفى القضاء الفيدرالي الأمريكي المزاعم المتعلقة بعقد قيمته عشرة مليارات دولار للحوسبة السحابية مع وزارة الدفاع "بنتاجون".



وأشار قاض فيدرالي إلى أن "البنتاجون" لم تحابي "أمازون" في هذا العقد وأن المنافسة متوفرة بين الشركات التكنولوجيا التي تريد توفير أنظمة الحوسبة السحابية لوزارة الدفاع.

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وكانت "أوراكل" قد رفعت دعوى قضائية زعمت خلالها أن وزارة الدفاع منحت العقد بالامر المباشر إما لـ"أمازون" أو "مايكروسوفت" وأغلقت باب المنافسة أمام شركات تكنولوجية أخرى.



ويهدف هذا العقد الضخم إلى تنفيذ مشروع حاسوبي عسكري مشترك لتخزين ومعالجة كميات ضخمة من البيانات السرية كما يتيح للبنتاجون استخدام الذكاء الاصطناعي للإسراع من الخطط الحربية وتطوير القدرات الدفاعية.



من ناحية أخرى، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" (AMZN) بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 2010.4 دولار، وسجل اعلى سعر عند 2017 دولارا وأقل سعر عند 2003.8 دولار، وذلك قبيل موسم التسوق "برايم داي" الذي سينطلق على مدار يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.