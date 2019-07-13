شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تُنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع محققة مكاسب بنسبة 1.6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في مواجهة المخاوف في الأسواق حيال مخاوف جيوسياسية.



وتعززت توقعات الأسواق بقرب خفض الاحتياطي الاتحادي معدل الفائدة في أعقاب شهادة الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس الأمريكي التي ألمح خلالها إلى ضغوط على الاقتصاد الأكبر في العالم مما يستدعي خفض الفائدة.

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من ناحية اخرى، حذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إيران ولوح بمزيد من العقوبات نتيجة ما يراه من أنشطتها المسببة لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6% إلى 15.236 دولار للاوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%، بينما سجل أعلى سعر اليوم عند 15.27 دولار وأقل سعر عند 15.07 دولار.