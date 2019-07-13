شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع رغم بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في طوكيو خالفت التوقعات، وذلك بالتزامن مع تراجع العملة الأمريكية نتيجة استمرار التكهنات واسعة النطاق بشأن خفض الاحتياطي الاتحادي لمعدل الفائدة.



ووقع الدولار تحت وطأة الضغوط بشكل مكثف هذا الأسبوع منذ شهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونجرس والتي أكد خلالها على ضغوط وعوامل عدم يقين تشكل خطورة على الاقتصاد الأمريكي.



وأفاد "باول" أن من بين هذه العوامل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وأيضاً تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

Advertisements



وكشفت بيانات اقتصادية يابانية اليوم أن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض بنسبة 2% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 2.3%.



وسوف تغلق بورصتا الأسهم والسندات في طوكيو يوم الإثنين القادم الموافق الخامس عشر من يوليو/تموز للاحتفال بـ"عيد البحر".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار أمام الين بحلول الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 107.8، وسجل أعلى سعر عند 108.6 وأقل سعر عند 107.8.