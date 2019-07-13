شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بنحو 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مدعومة بانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية على الرغم من مكاسب أسواق الأسهم.



وتلقى المعدن الأصفر دعماً هذا الأسبوع من تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" التي فسرها الأسواق بأنها تلميح على قرب خفض معدل الفائدة لدعم الاقتصاد المعرض للضغوط – على حد وصف "باول".

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



هذا، وقد أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين قد ارتفع بنسبة 0.1% في الشهر الماضي.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4% (ما يعادل 5.5 دولار) وأغلقت عند 1412.2 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%/، وسجل أعلى سعر عند 1415.8 دولار وأقل سعر عند 1404.5 دولار