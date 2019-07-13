شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه نحو الانخفاض مع تركيز الأسواق على توقعات الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم في ظل تركيز المستثمرين بالأسواق على توقعات خفض معدل الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنحو 0.1% خلال الشهر الماضي.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أدلى بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس والتي عززت اتلكهنات بخصوص خفض الفائدة في وقت قريب.

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يأتي ذلك بعد أن أقر بوجود ضغوط على الاقتصاد الأمريكي وعوامل عدم يقين تتمثل في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية.



واعتبرت الأسواق هذا الأمر بمثابة تلميح واضح إلى خفض الفائدة، كما أفاد عضو البنك المركزي "جيمس بولارد" بأنه سيصوت لصالح خفض الفائدة في اجتماع يوليو/تموز الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.