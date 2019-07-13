قانون الإيجار القديم.. المحكمة الدستورية تنصف الملاك في حالة واحدة.. تعرف عليها

عبد الرحمن سرحان
أصبحت تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، مهددة بالبطلان، بسبب الخلاف الذي ظهر في مناقشات النواب، بجلسة الثلاثاء الماضي والتي أٌرجئ خلالها الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس مناقشة القانون لجلسة لاحقة.
الخلاف الذي دار حول تعديلات قانون الإيجار القديم كان بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر...
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