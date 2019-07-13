شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن وكرتونة البيض من المزرعة 27.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 12-7-2109 استقرارا مع بداية الأسبوع الحالى.

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وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تراوحت بين 22- 23 جنيها للكيلو من المزرعة فى حيث يصل سعر الكيلو للمستهلك بين 27-28 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن سعر كرتونة البيض يصل سعرها إلى 27.5 جنيه من المزرعة فى حين يصل سعرها للمستهل بين 30 - 33 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.