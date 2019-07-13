شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن وكرتونة البيض من المزرعة 27.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 12-7-2109 استقرارا مع بداية الأسبوع الحالى.
وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تراوحت بين 22- 23 جنيها للكيلو من المزرعة فى حيث يصل سعر الكيلو للمستهلك بين 27-28 جنيها للكيلو.
وأضاف السيد، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن سعر كرتونة البيض يصل سعرها إلى 27.5 جنيه من المزرعة فى حين يصل سعرها للمستهل بين 30 - 33 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الدواجن وكرتونة البيض من المزرعة 27.5 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.