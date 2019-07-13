شكرا لقرائتكم خبر عن وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم السبت، إن نحو 63% من حجم التجارة العالمية تتم بالدولار الأمريكى، ونحو 27% تتم باليورو، حيث أن الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والقرارات الملزمة والعقوبات المتعلقة بالبنوك الأمريكية، هى وزارة الخزانة الأميركية، والتى تلتزم بها المصارف هناك.

وأوضح وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن وزارة الخزانة الأمريكية تصدر تعليماتها للبنوك الأمريكية وهى البنوك المراسلة التى تتعامل مع البنوك العربية ومصارف العالم، وبالتالى فإن أى مخالفة لهذه التعليمات تعرض المصرف للعقوبات، مؤكدا التزام البنوك العربية بالتشريعات والقوانين الدولية.

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وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر"، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، إلى أن الصين قوة اقتصادية كبرى، ولكن حجم تعاملات التجارة الدولية والتى تتم باليوان الصينى مازالت متواضعة، بالمقارنة مع تلك التى تتم بالدولار الأمريكى واليورو، مشيرا إلى أن حجم أصول البنوك العربية تبلغ نحو 3.5 تريليون دولار، مقارنة بنحو 30 تريليون دولار لنظيراتها الصينية.

وعن دور اتحاد المصارف العربية، قال وسام فتوح، إن أبرز أدوار اتحاد المصارف العربية تتمثل فى التوعية والتدريب على القوانين والتشريعات الاقتصادية والمصرفية الدولية، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تدعم زيادة التوعية بأحدث المستجدات الدولية فى شؤون عمل المصارف، إلى جانب عقد اتفاقيات الشراكة الخاصة مع أصحاب المصلحة بشأن دفع العمل فى مجالات وإطلاق مبادرات لدعم الشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطات الرقابية والبنوك وجهات انفاذ القانون والسلطات القضائية والأمنية لدعم دور البنوك والتنمية الاقتصادية المستدامة.