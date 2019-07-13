شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور واستمرار ضعف الإقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم االسبت 13 - 7- 2019 استقرارا فى جميع الأصناف، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة .

واستقرت أسعار البلطى، حيث تراوحت بين 38 – 42 جنيها للكيلو بعدما شهد انخفاضا فى نهاية الاسبوع الماضى، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر القشر بياض 55 – 65 جنيها للكيلو ، والمكرونة السويسي 55 – 65 جنيها للكيلو ، والبربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو ، والبوري بين 32 – 42 جنيها للكيلو .

فيما استقر سعر الجمبرى بين 200 – 300 جنيها للكيلو، والكابوريا بين 30 – 150 جنيها للكيلو ، والسبيط والكاليماري عند 90 – 190 جنيها للكيلو .

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جدير بالذكر، أن شعبة الأسماك بغرفة التجارة بالقاهرة أكدت أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 20% نتيجة زيادة المعروض وركود حركة المبيعات وهذا بالطبع سيجعل الزيادة فى تكلفة النقل غير واضحة بالنسبة للمستهلك، مشيرًا إلى استقرار السوق حتى الان بالنسبة لقطاع الأسماك.