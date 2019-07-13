الاقتصاد

استقرار أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور واستمرار ضعف الإقبال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم االسبت 13 - 7- 2019 استقرارا فى جميع  الأصناف، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة .

واستقرت  أسعار البلطى، حيث تراوحت بين 38 – 42 جنيها للكيلو بعدما شهد انخفاضا فى نهاية الاسبوع الماضى، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر القشر بياض 55 – 65 جنيها للكيلو ، والمكرونة السويسي 55 – 65 جنيها للكيلو ، والبربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو ، والبوري بين 32 – 42 جنيها للكيلو .

فيما استقر سعر الجمبرى بين 200 – 300 جنيها للكيلو،  والكابوريا بين 30 – 150 جنيها للكيلو ، والسبيط والكاليماري عند 90 – 190 جنيها للكيلو .

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جدير بالذكر، أن شعبة الأسماك بغرفة التجارة بالقاهرة أكدت أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 20% نتيجة زيادة المعروض وركود حركة المبيعات وهذا بالطبع سيجعل الزيادة فى تكلفة النقل غير واضحة بالنسبة للمستهلك، مشيرًا إلى استقرار السوق حتى الان بالنسبة لقطاع الأسماك.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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