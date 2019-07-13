شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور والليمون يبدأ من 15 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 13 -7-2019 استقرارا لجميع أصناف، وذلك طبقا لأسعار الجملة المقررة بسوق العبور.

وترواحت أسعار البطاطس بين 1.5 – 4 جنيهات، فيما استقرت أسعار الطماطم ليترواح أسعارها بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر البصل بين 2.5 – 3.5 جنيه للكيلو، فيما ارتفع سعر كيلو الكوسة ليتراوح بين 2.5 – 5.5 جنيهات ، والفاصوليا بين 8- 12 جنيها للكيلو ، والبامية بين 11 – 17 جنيها للكيلو .

فيما استقرت أسعار الفواكه فى معظم الأصناف، حيث استقرت أسعار الليمون عند 15 – 30 جنيها للكيلو، واستقر سعر التفاح بين 3 – 6جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو .