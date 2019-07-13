شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تطرح كميات إضافية من «الفكة» تيسيرًا على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة المالية، أنها فى إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» التى تزايد الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة بمواقف سيارات الأقاليم بالقاهرة والمحافظات، قد بادرت بطرح كميات إضافية من «الفكة» عبر مصلحة الخزانة العامة، والبنوك العامة ومنافذ النيابات العامة على مستوى الجمهورية.

أكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «سك العملة»، أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها، ويتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية، والسجلات التجارية؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين، بما يُمَّكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

أوضح أن مصلحة الخزانة العامة، توزع شهريًا ١٥ مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها ٢٥٠ ألف جنيه يوميًا، وهناك منافذ بالديوان العام للمصلحة بالقاهرة لتوفير «الفكة» للمواطنين.

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قال شريف حازم، مستشار وزير المالمية للشئون الهندسية، إن هناك احتياطى من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لدى مصلحة «سك العملة»، يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل جميع ماكينات «سك العملة»، وإجراء الصيانة الدورية فى المواعيد المحددة؛ بما يُسهم فى تشغيل كل خطوط الإنتاج بكفاءة عالية بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون جنيه يوميًا، وهناك تنسيق دائم بين الوزارة، والبنك المركزي؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية.