شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تصدر تقريرا عن محور بناء العنصر البشرى بخطة الإصلاح الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريرًا يرصد نتائج خطة الإصلاح الإدارى للدولة فيما يخص محور بناء وتنمية قدرات العنصر البشرى بالجهاز الإدارى للدولة.

وفى هذا الإطار، قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فى بيان لها، إن العنصر البشرى هو أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، لذلك يعتبر الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الإنسان المصرى من أهم أولويات الحكومة، ويعد محور التدريب وبناء القدرات المحور الأهم فى خطة الإصلاح الإدارى للدولة وبرنامج عمل الحكومة، حيث نستهدف إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إدارى يقوم على الكفاءات، إلى جانب المساهمة بشكل واضح فى تعزيز قدرات العاملين لتمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.

من جانبها، أشارت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إلى أن هناك مجموعة من الجهود التى تبذلها الدولة والوزارة فى إطار خطة بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة.

وأوضحت، أن الوزارة تقوم بتنفيذ برامج تدريبية غير تقليدية لإعداد كوادر قيادية إدارية متميزة من شاغلى الوظائف الإدارية العليا، الإشرافية الوسطى، والوسطى بالقطاع الحكومى والراغبين بها، وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتميزة.

وأشارت شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إلى أن المعهد يقوم بتنفيذ دوره فى خطة الإصلاح الإدارى للدولة من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعى الإداري، من أجل المساهمة فى زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشري، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسى والإسهام بكفاءة وفعالية فى تطوير وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي.

وتضمن التقرير الذى أصدرته الوزارة تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتميزة لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بكافة المستويات الوظيفية، وتتمثل هذه البرامج فى برنامج وطنى 2030 وهو برنامج تعريفى بقانون الخدمة المدنية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وجهود خطة الإصلاح الإدارى للدولة، وتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع المعهد المصرفى والمعهد القومى للإدارة، واستفاد من هذا البرنامج عدد 3700 متدرب من العاملين بالجهاز الإداري، ومستهدف مضاعفة هذا العدد بنهاية العام الجاري.

كما قامت الوزارة بتنفيذ برنامج متخصص للعاملين بوحدة الموارد البشرية المستحدثة فى كل وزارة وذلك بالتعاون مع المعهد القومى للإدارة وقد تم تنفيذ هذا البرنامج على مرحلتين المرحلة التمهيدية: واستفاد منها عدد 720 متدربا، والمرحلة المتقدمة واستفاد منها عدد 500 متدرب، بالإضافة إلى برنامج المراجعة الداخلية واستهدف هذا البرنامج تدريب العاملين فى وحدة المراجعة الداخلية المستحدثة فى كل وزارة، وتم تنفيذه بالتعاون مع المعهد القومى للإدارة والمعهد المصرفي، وتم خلاله عقد ندوة تعريفية لعدد 185 متدربا، ودورة تدريبية تمهيدية للعدد نفسه، واجتاز الاختبار منهم عدد 165 متدربا، ومستهدف تقديم دورة تدريبية فى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى شهر أغسطس المقبل.

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كما شمل التقرير الإشارة إلى برنامج المسئول الحكومى المحترف الذى يهدف إلى تدريب العاملين فى الشباك الأمامى لخدمة المواطنين، وذلك لتحسين طريقة تقديم الخدمة للمواطن، وقد تم الانتهاء من تدريب الدفعة الثالثة بإجمالى 600 متدرب، إلى جانب برنامج ماجستير الإدارة الحكومية الذى تم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الفرنسية فى مصر وجامعة اسلسكا، وتم خلال هذا البرنامج تدريب نحو 562 متدربا على أكثر من دفعة.

وتضمنت خطة الإصلاح الإدارى تنفيذ برنامج رفع كفاءة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، واستهداف تدريب العاملين بمبنى المحافظة والمديريات التابعة على التحول الرقمي، واستفاد من هذا البرنامج عدد 1473 موظفا.

وفى إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مبادرة مشروع تطوير العمل الحكومى بين البلدين التى تم توقيعها خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، تقدم دولة الإمارات حزمة من البرامج التحفيزية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالتعاون مع المعهد القومى للإدارة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط، وتتمثل هذه البرامج فى برنامج التوجهات الاستراتيجية وتطوير الخدمات واستهدف 200 متدرب، برنامج الاستراتيجيات واستشراف المستقبل واستهدف 500 متدرب، برنامج الاتصال الحكومى واستهدف 200 متدرب، برنامج تحفيز الابتكار فى القطاع الحكومى واستهدف 1000 متدرب، وسوف يتم ترشيح الكوادر المتميزة من خريجى هذه البرامج للسفر إلى دولة الإمارات للتدريب على "برنامج تدريب المدربين TOT" لضمان استدامة المشروع وتدريب أكبر قدر من العاملين، ويستمر تنفيذ حزمة هذه البرامج خلال العام الجاري.

وحرصًا من وزارة التخطيط على تمكين المرأة المصرية قامت بتنفيذ برنامج دبلومة القيادات النسائية حيث استهدف هذا البرنامج تدريب القيادات النسائية العليا والوسطى بالجهاز الإدارى للدولة على طرق القيادة الفاعلة والعمل الحكومي، ويتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة ميزورى ستيت الأمريكية، والتحق بالدفعة الأولى هذا العام 90 قيادة نسائية من الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى برنامج دبلومة الإدارة العامة واستهدف القيادات الوسطى لزيادة الوعى الذاتى ودعم مهارات القيادة، وفهم أساسيات السياسات العامة للدولة والإدارة الاستراتيجية فى المجال الحكومي، ويتم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة كينجز البريطانية، وتم قبول الدفعة الأولى والثانية بواقع 60 طالب، بدأت أول يوليو الجاري، والدفعة الثالثة والرابعة بواقع 60 طالبا، سوف تبدأ فى شهر سبتمبر المقبل .

وتضمن التقرير الذى أصدرته وزارة التخطيط كذلك الإشارة إلى برنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات حيث يهدف هذا البرنامج إلى مزج التعليم التقليدى والتجريبى لدراسة التحديات والتغيرات المستجدة فى عالم الأعمال، ويتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو فى فرعها بالجونة ستبدأ الدفعة الأولى فى أكتوبر المقبل بواقع 20 قيادة وزارية.