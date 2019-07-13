شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن الثمينة تتوقع ارتفاع الذهب 15% حتى نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقلق البعض عند شراء الذهب خوفاً من تزويرها، وقد ينتهى هذا القلق مع اعتماد مصلحة الدمغة نظام جديد لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وهو ما يساهم فى منع غشها بالإضافة إلى حصر الكميات الموجودة فى مصر.

ويقول الدكتور ناجى فرج باقى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إن مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين بدأت إنشاء منظومة جديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بدلا من النظام المعمول به حالياً عن طريق الأختام، مضيفا أن النظام الجديد للتكويد بالليزر سيبدأ تطبيقه خلال شهرين.

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وأضاف أن استخدام الليزر فى دمغ المشغولات الذهبية يساهم فى عدم تشويه المشغول، وصعوبة تزويره، وضمان حق المستهلك من خلال تسجيل بيانات المشغول وشهادة منشأة ما يساهم فى حصر حجم الذهب فى مصر.

وتوقع عضو غرفة القاهرة التجارية زيادة سعر الذهب بنسبة 15% حتى نهاية العام الجارى، مستنداً إلى استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وتهديدات بغلق مضيق هرمز فى الخليج، مضيفا أن الإقبال على الذهب خلال موسم الصيف يمكن تقييمه بالمتوسط، لذا تلجأ محلات الذهب إلى صناعة مشغولات خفيفة تصل إلى نصف الوزن حتى يناسب شراء كافة الشرائح.

وعن حجم مخزون الذهب فى مصر، قال "باقى" إن هناك بردية فرعونية تضم خريطة عن مناجم الذهب فى مصر بالإضافة إلى مناجم مكتشفة حديثاً مثل وادى العلاقى والصحراء الشرقية فى ذهب تصل إلى 120 موقع بها كميات اقتصادية، أى يغطى تكلفة استخراجها ويحقق عائد.