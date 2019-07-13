شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة الملابس" : الأسعار لم ترتفع ونقدم تخفيضات طوال العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الملابس لم تتأثر بزيادة أسعار الوقود ، وذلك فى ظل حرص الشعبة على تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية .
وقال على شكرى ، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن أسعار الملابس لم تشهد أى زيادات خلال الفترة الحالية ، موضحا أن القطاع يعانى من الركود ، لذلك معظم تجار الملابس يقدمون عروض طوال العام وتخفيضات من أجل التشجيع على الشراء ، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " أن الشعبة اتفقت مع التجارعلى ضرورة امتصاص أى زيادات قد تطرأ على المنتجات .
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