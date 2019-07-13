شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات المكتبية بـ"غرفة القاهرة": أسعار الكشاكيل والكراسات ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الأدوات المكتبية والخردوات في غرفة القاهرة التجارية ، أن الأسعار لم يتأثر بارتفاع أسعار الوقود ، مشيرة الى أن الأسعار انخفضت عن العام الماضى .

وقال أحمد أبو جبل ، رئيس شعبة الأدوات المكتبة والخردوات في غرفة القاهرة التجارية ، أن الشعبة وأعضائها شددوا خلال اخر اجتماع لهم على ضرورة مراعاة عدم زيادة أسعار الأدوات المكتبية وخاصة الورقية لأنها تهم الكثير من افراد المجتمع ، موضحا أن الأسعار لم تتأثر نهائيا بإرتفاع اسعار الوقود ، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " أن اسعار الورق انخفضت عالميا بنسبة حوالى 5 - 7 % اضافة الى تراجع سعر الدولار عن العام الماضى ، وهو ما أدى الى انخفاض أسعار الورق .