شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات المكتبية بـ"غرفة القاهرة": أسعار الكشاكيل والكراسات ثابتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الأدوات المكتبية والخردوات في غرفة القاهرة التجارية ، أن الأسعار لم يتأثر بارتفاع أسعار الوقود ، مشيرة الى أن الأسعار انخفضت عن العام الماضى .
وقال أحمد أبو جبل ، رئيس شعبة الأدوات المكتبة والخردوات في غرفة القاهرة التجارية ، أن الشعبة وأعضائها شددوا خلال اخر اجتماع لهم على ضرورة مراعاة عدم زيادة أسعار الأدوات المكتبية وخاصة الورقية لأنها تهم الكثير من افراد المجتمع ، موضحا أن الأسعار لم تتأثر نهائيا بإرتفاع اسعار الوقود ، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " أن اسعار الورق انخفضت عالميا بنسبة حوالى 5 - 7 % اضافة الى تراجع سعر الدولار عن العام الماضى ، وهو ما أدى الى انخفاض أسعار الورق .
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة الأدوات المكتبية بـ"غرفة القاهرة": أسعار الكشاكيل والكراسات ثابتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.