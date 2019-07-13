شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الشهر الأسبوع الماضى، شامل الصفقات، وبلغ 553.2 مليون ورقة بقيمة 2.8 مليار جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 413 مليون ورقة، بقيمة 673.7 مليون جنيه.

وتصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية، بعد تنفيذ صفقة على أسهم شركة مستشفى كليوباترا، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، لعدد 504 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.62 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 165.5 مليون ورقة بقيمة 502.4 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية بحجم تداول 115.4 مليون ورقة بقيمة 499.1 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 38.4 مليون ورقة بقيمة 270.5 مليون جنيه.

Advertisements

وفى المركز السادس حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 4 مليون ورقة منفذة بقيمة 217.5 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 26.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 150.3 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 13.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 120.6 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 28.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 93.8 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 11.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 86 مليون جنيه.

وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 403 ألف ورقة منفذة بقيمة 2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 3876 ورقة بقيمة 257 ألف جنيه.