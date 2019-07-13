شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لقطاعات البورصة المصرية.."الموارد الأساسية" ينخفض 14.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وتصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 14.6% بسبب هبوط سهم حديد عز بعد تحقيقه خسائر ضخمة فى الربع الأول من 2019. وفى المركز الثانى حل قطاع الكيماويات بنسبة انخفاض 4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.7%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، فقطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.9%، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 1.8%. Advertisements وتراجع أيضاً قطاع العقارات بنسبة 1%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4%، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 0.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.5%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%.

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